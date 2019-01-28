Чи піде Вакарчук на парламентські вибори: цікава думка журналіста

Нині Святослав Вакарчук "золота акція" для тих політиків, які хочуть наступні п'ять років провести на посаді Президента України. А тому українці знову в очікувані, чи візьме участь артист у парламентських виборах.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач та журналіст Павло Казарін.

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"Щодо його потенційної участі в парламентських виборах, то точно впевнений, що будь-які думки є наразі передчасними, адже інтрига буде зберігатись аж до осені. Ця інтрига буде подібною до тої, яка була навколо участі Вакарчука в президентській гонитві. Українці до останнього будуть чекати відповідь на запитання – піде він чи ні", – сказав Казарін.

За його словами, потенційно українці можуть очікувати, що Вакарчук можливо підтримає або Гриценка, або Садового, або Порошенка, або взагалі нікого не буде підтримувати на виборах.

В нього є певний об'єм довіри громадськості. Чи вирішить він цією довірою поділитися з кимось із кандидатів у президенти – це велике питання. Як на мене, він цього робити не стане. Адже попереду парламентські вибори. Він може не йти в політику, а просто стати лідером суспільної думки й працювати з громадською ініціативою,

пояснив журналіст.

Він додав, в Україні існує запит на нові обличчя в політиці, але проблема в тому, що будь-яка людина, яка хоче зайняти цю нішу, зіштовхується з холодною логікою української політичної системи.

Вакарчук не йде у президенти: дивіться відео

28 січня міський голова міста Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий нагадав артисту Святославу Вакарчуку про свою пропозицію об'єднатися на парламентських виборах.

Коли відбудуться президентські та парламентські вибори в Україні?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



Відбір народних депутатів до Верховної Ради України відбудеться 27 жовтня 2019 року.