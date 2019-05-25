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      Вакарчук назвал главную цель, с которой идет в Раду

      137 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Поскорее вернуть незаконно заключенных в России украинцев является "персональным заданием" музыканта и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

      Именно для этого он и идет с новосозданной политсилой на досрочные парламентские выборы. Об этом Вакарчук рассказал журналистам в Киеве, передает "Интерфакс".

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      Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политзаключенные и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание,
      – подчеркнул он.

      Фронтмен группы "Океан Эльзы" также рассказал о символическом браслете, который ему во время концерта в Одессе вручил отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока.

      "Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду – для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие поскорее вернулись домой живыми и невредимыми", – объяснил Вакарчук.

      Отметим, что 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить из плена 24 украинских моряков, а также – вернуть захваченные суда. В РФ уже на это решение отреагировали: сказали, что трибунал не имел юрисдикции, чтобы рассматривать "инцидент" в Керченском проливе.

      Как украинские моряки и корабли попали в российский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

      Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, РФ захватила 3 украинские судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяла в плен.

      Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

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      Теги: Новости политики Украинские моряки в плену Новости Украины Украинцы в плену РФ Святослав Вакарчук Конфликт в Азовском море
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