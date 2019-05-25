Вакарчук назвав головну мету, з якою йде у Раду

Якнайшвидше повернути незаконно ув’язнених у Росії українців є "персональним завданням" музиканта і лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Саме для цього він і йде з новоствореною політсилою на дострокові парламентські вибори. Про це Вакарчук розповів журналістам у Києві, передає "Інтерфакс".

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Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання,

– наголосив він.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" також розповів про символічний браслет, який йому під час концерту в Одесі вручив батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради – для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими й неушкодженими", – пояснив Вакарчук.

Зазначимо, що 25 травня міжнародний трибунал ООН з морського права у Гамбурзі зобов’язав Росію звільнити із полону 24 українських моряків, а також – повернути захоплені судна. У РФ вже на це рішення відреагували: сказали, що трибунал не мав юрисдикції, аби розглядати "інцидент" у Керченській протоці.

Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.



Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, РФ захопила 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяла в полон.



Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.