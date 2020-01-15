Вакарчук о своем отдыхе в Таиланде: Выбирали страну, куда ездят большинство украинцев

На новогодних каникулах глава партии "Голос" и лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отдыхал в Таиланде. Его сфотографировали на одном из пляжей вблизи города Пхукет. В сети активно обсуждали путешествие политика, ведь оно происходило в то время, когда вот-вот должна была возобновить работу Рада.

Вакарчук впервые прокомментировал свой отдых в комментарии журналистам "Радио Свобода". Он отметил, что летал туда рейсовыми самолетами.

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Да, я ездил в Таиланд. Был там несколько дней, в районе недели. Мы хотели поехать в теплые края, поэтому выбрали это место, страну, куда ездит большинство украинцев,

– рассказал журналистам Вакарчук.

Он добавил: возвращались из Таиланда самолетом "Международных авиалиний Украины".

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Что известно об отдыхе Вакарчука? Он отдыхал с женой на острове Пхукет в Таиланде. Однако цены на отдых здесь высокие. Сейчас туроператоры предлагают туры в Пхукет от 750 долларов за 7 дней.

Вакарчук отдыхал на Пхукете: видео