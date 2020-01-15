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      Вакарчук о своем отдыхе в Таиланде: Выбирали страну, куда ездят большинство украинцев

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      Святослав Вакарчук / Getty images

      На новогодних каникулах глава партии "Голос" и лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отдыхал в Таиланде. Его сфотографировали на одном из пляжей вблизи города Пхукет. В сети активно обсуждали путешествие политика, ведь оно происходило в то время, когда вот-вот должна была возобновить работу Рада.

      Вакарчук впервые прокомментировал свой отдых в комментарии журналистам "Радио Свобода". Он отметил, что летал туда рейсовыми самолетами.

      Актуально: Как украинцы относятся к отдыху чиновников: опрос

      Да, я ездил в Таиланд. Был там несколько дней, в районе недели. Мы хотели поехать в теплые края, поэтому выбрали это место, страну, куда ездит большинство украинцев,
      – рассказал журналистам Вакарчук.

      Он добавил: возвращались из Таиланда самолетом "Международных авиалиний Украины".

      Вакарчук рассказал о своем отдыхе в Таиланде: видео с 00:56

      Что известно об отдыхе Вакарчука? Он отдыхал с женой на острове Пхукет в Таиланде. Однако цены на отдых здесь высокие. Сейчас туроператоры предлагают туры в Пхукет от 750 долларов за 7 дней.

      Вакарчук отдыхал на Пхукете: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Таиланд Партия Голос Святослав Вакарчук - новости
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