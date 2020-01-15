Вакарчук про свій відпочинок у Таїланді: Обирали країну, куди їздять більшість українців

На новорічних канікулах глава партії "Голос" та лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відпочивав у Таїланді. Його сфотографували на одному з пляжів поблизу міста Пхукет. У мережі активно обговорювали подорож політика, адже вона відбувалася в час, коли ось-ось мала відновити роботу Рада.

Вакарчук вперше прокоментував свій відпочинок у коментарі журналістам "Радіо Свобода". Він наголосив, що літав туди рейсовими літаками.

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Так, я їздив в Таїланд. Був там декілька днів, в районі тижня. Ми хотіли поїхати в теплі краї, тому вибрали це місце, країну, куди їздить більшість українців,

– розповів журналістам Вакарчук.

Він додав: поверталися з Таїланду літаком "Міжнародних авіаліній України".

Вакарчук розповів про свій відпочинок у Таїланді: відео з 00:56

Що відомо про відпочинок Вакарчука? Він відпочивав із дружиною на острові Пхукет в Таїланді. Проте ціни на відпочинок тут високі. Наразі туроператори пропонують тури у Пхукет від 750 доларів за 7 днів.

Вакарчук відпочивав на Пхукеті: відео