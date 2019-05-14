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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук упустил свое время, – нардеп о парламентских выборах

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Телерадіокомпанія "Люкс"

      Святослав Вакарчук упустил свое время, даже если он с вероятной партией все-таки решат участвовать в парламентских выборах.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Виктор Чумак.

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      Сейчас в соцопросах у вероятной партии Вакарчука, которая, возможно, будет идти на парламентские выборы, – полтора процента. Может к осени этот процент увеличиться?

      Я думаю, что немного больше будет. У всех будет чуть больше к осени. Но говорить о каком-то электоральном скачке или рывке - нет смысла. К сожалению, мне кажется, что Славко свое время немного прозевал. Ему надо было идти на выборы президента.

      Говорят, что он 16 мая объявит о походе в парламент.

      Поймите, это же ни для кого уже не новость, что Вакарчук пойдет в парламент. Вакарчук уже был в парламенте. Это же тоже ни для кого не новость.

      А вы объединяться никак не планируете, не общались?

      Я думаю, что вероятнее всего, не объединяться надо. Потому что никто не хочет терять субъектность, каждый хочет быть партией. А вот как раз таки попробовать дать возможность всем сделать какие-то блоки для того, чтобы потом уже на результатах выборов провести объединение и сделать какие-то идеологические партии.

      Видео: интервью с Виктором Чумаком

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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