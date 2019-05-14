Вакарчук проґавив свій час, – нардеп про парламентські вибори
Святослав Вакарчук проґавив свій час, навіть якщо він з ймовірною партією все-таки вирішать брати участь у парламентських виборах.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Віктор Чумак.
Читайте також: На рейтинг партії Вакарчука негативно вплине один важливий фактор, – експерт
Зараз в соцопитуваннях у ймовірної партії Вакарчука, яка, можливо, буде йти на парламентські вибори, – півтора відсотка. Чи може до осені цей відсоток збільшитися?
Я думаю, що трохи більше буде. У всіх буде трохи більше до осені. Але говорити про якийсь електоральний скачок чи ривок – немає сенсу. На жаль, мені здається, що Славко свій час трохи проґавив. Йому треба було йти на вибори президента.
Кажуть, що він 16 травня оголосить про похід в парламент.
Зрозумійте, це ж ні для кого вже не новина, що Вакарчук піде в парламент. Вакарчук вже був у парламенті. Це ж теж ні для кого не новина.
А ви об'єднуватися ніяк не плануєте, не спілкувалися?
Я думаю, що ймовірніше за все, не об'єднуватися треба. Тому що ніхто не хоче втрачати суб'єктність, кожен хоче бути партією. А от якраз таки спробувати дати можливість всім зробити якісь блоки для того, щоб потім вже на результатах виборів провести об'єднання і зробити якісь ідеологічні партії.
Відео: інтерв'ю з Віктором Чумаком