17:18
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вакарчук проґавив свій час, – нардеп про парламентські вибори

      1238 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Телерадіокомпанія "Люкс"

      Святослав Вакарчук проґавив свій час, навіть якщо він з ймовірною партією все-таки вирішать брати участь у парламентських виборах.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Віктор Чумак.

      Читайте також: На рейтинг партії Вакарчука негативно вплине один важливий фактор, – експерт

      Зараз в соцопитуваннях у ймовірної партії Вакарчука, яка, можливо, буде йти на парламентські вибори, – півтора відсотка. Чи може до осені цей відсоток збільшитися?

      Я думаю, що трохи більше буде. У всіх буде трохи більше до осені. Але говорити про якийсь електоральний скачок чи ривок – немає сенсу. На жаль, мені здається, що Славко свій час трохи проґавив. Йому треба було йти на вибори президента.

      Кажуть, що він 16 травня оголосить про похід в парламент. 

      Зрозумійте, це ж ні для кого вже не новина, що Вакарчук піде в парламент. Вакарчук вже був у парламенті. Це ж теж ні для кого не новина.

      А ви об'єднуватися ніяк не плануєте, не спілкувалися?

      Я думаю, що ймовірніше за все, не об'єднуватися треба. Тому що ніхто не хоче втрачати суб'єктність, кожен хоче бути партією. А от якраз таки спробувати дати можливість всім зробити якісь блоки для того, щоб потім вже на результатах виборів провести об'єднання і зробити якісь ідеологічні партії.

      Відео: інтерв'ю з Віктором Чумаком

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      16263
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 717
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 39
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 248
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1307
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 438
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук