Вакарчук проґавив свій час, – нардеп про парламентські вибори

Святослав Вакарчук проґавив свій час, навіть якщо він з ймовірною партією все-таки вирішать брати участь у парламентських виборах.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Віктор Чумак.

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Зараз в соцопитуваннях у ймовірної партії Вакарчука, яка, можливо, буде йти на парламентські вибори, – півтора відсотка. Чи може до осені цей відсоток збільшитися?

Я думаю, що трохи більше буде. У всіх буде трохи більше до осені. Але говорити про якийсь електоральний скачок чи ривок – немає сенсу. На жаль, мені здається, що Славко свій час трохи проґавив. Йому треба було йти на вибори президента.

Кажуть, що він 16 травня оголосить про похід в парламент.

Зрозумійте, це ж ні для кого вже не новина, що Вакарчук піде в парламент. Вакарчук вже був у парламенті. Це ж теж ні для кого не новина.

А ви об'єднуватися ніяк не плануєте, не спілкувалися?

Я думаю, що ймовірніше за все, не об'єднуватися треба. Тому що ніхто не хоче втрачати суб'єктність, кожен хоче бути партією. А от якраз таки спробувати дати можливість всім зробити якісь блоки для того, щоб потім вже на результатах виборів провести об'єднання і зробити якісь ідеологічні партії.

Відео: інтерв'ю з Віктором Чумаком