На работу они смогут попасть только после вакцинации от COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на согласительном совете Верховной Рады.

Актуально В Украине превышен показатель госпитализаций: 11 регионов с наихудшей динамикой

Такое предложение на правительственном совещании поддержал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дельная идея относительно центральных органов исполнительной власти и работников, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста,

– резюмировал Немчинов.

Напомним, что с 20 сентября вступило в силу постановление Кабмина о новых правилах карантина.

Обратите внимание! Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.

Адаптивный карантин: что следует знать