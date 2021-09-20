На роботу вони зможуть потрапити лише після вакцинації від COVID-19 або при наявності негативного ПЛР-тесту. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на погоджувальній раді Верховної Ради.
Актуально В Україні перевищений показник госпіталізацій: 11 регіонів з найгіршою динамікою
Таку пропозицію на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Слушна ідея щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту,
– резюмував Немчінов.
Нагадаємо, що з 20 вересня набула чинності постанова Кабміну щодо нових правил карантинних обмежень.
Адаптивний карантин: що варто знати
- В Україні різко зросла кількість нових випадків заражень. Через це 4 області можуть із зеленої зони перейти відразу у червону.
- Попри те, що станом на 20 вересня вся держава перебуває у зеленій зоні, не всі показники відповідають нормам. Зокрема, відразу у 11 регіонах перевищений рівень госпіталізації.
- У Міністерстві охорони здоров'я порекомендували в окремих випадках вакцинувати навіть дітей.