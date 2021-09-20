На роботу вони зможуть потрапити лише після вакцинації від COVID-19 або при наявності негативного ПЛР-тесту. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на погоджувальній раді Верховної Ради.

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Таку пропозицію на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Слушна ідея щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту,

– резюмував Немчінов.

Нагадаємо, що з 20 вересня набула чинності постанова Кабміну щодо нових правил карантинних обмежень.

Зверніть увагу! Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2021 року.

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