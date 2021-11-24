Вакцинация спасает от тяжелого течения COVID-19 – доказано учеными

Национальная академия наук Украины, опубликовала исследование, согласно которому полная вакцинация от COVID-19 на 64% предотвращает госпитализацию детей, и на 84 – 92% предотвращает госпитализацию молодежи, взрослых, а также пожилых людей.

Над дослідженням працювала робоча група представників Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України – з урахуванням світового досвіду математичного моделювання розвитку епідемії COVID-19, на основі статистичних даних про динаміку епідемії в Україні у жовтні – листопаді 2021 року.

До теми Діти з поганим імунітетом не такі вразливі перед коронавірусом, як вважали раніше

Частка госпіталізованих пацієнтів в Україні з коронавірусом COVID-19 віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:

2,3 – невакциновані;

0,8 – мали одну дозу вакцини;

мали одну дозу вакцини; 0,8 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 65% після першого щеплення, та 64% після двох щеплень.

Госпіталізація віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:

4,5 – невакциновані;

0,7 – мали одну дозу вакцини;

0,3 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації у цій віковій категорії: 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної імунізації.

Госпіталізація пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:

7,7 – невакциновані;

невакциновані; 2,7 – мали одну дозу вакцини;

мали одну дозу вакцини; 1,2 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної вакцинації.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:

24,5 – невакциновані;

невакциновані; 11,3 – мали одну дозу вакцини;

мали одну дозу вакцини; 3,8 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації у цьому віці 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Показник госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:

41,4 – невакциновані;

невакциновані; 17,0 – мали одну дозу вакцини;

мали одну дозу вакцини; 6,4 – пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років – 58,9% після першого щеплення, а 84,7% після повної вакцинації.