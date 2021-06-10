Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия превратила свою вакцину в гибридное оружие. Украина ни при каких обстоятельствах не будет покупать российский препарат.

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По состоянию на июнь 2021 года ВОЗ разрешила использование таких вакцин:

Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca;

CoviShield;

Johnson & Johnson's;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

Заметьте! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже якобы ведет переговоры с Россией по вакцинации украинцев "Спутником V" на границе Беларуси.

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