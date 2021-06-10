Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия превратила свою вакцину в гибридное оружие. Украина ни при каких обстоятельствах не будет покупать российский препарат.

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По состоянию на июнь 2021 года ВОЗ разрешила использование таких вакцин:

  • Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca;
  • CoviShield;
  • Johnson & Johnson's;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac.

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