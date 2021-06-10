Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія перетворила свою вакцину у гібридну зброю. Україна за жодних обставин не купуватиме російський препарат.

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Станом на червень 2021 року ВООЗ дозволила використання таких вакцин: 

  • Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca;
  • CoviShield;
  • Johnson & Johnson's;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac.

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