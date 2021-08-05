Вакцинированные получают дополнительные преимущества, – главный санврач о COVID-сертификатах

Украинские цифровые COVID-сертификаты прошли успешное оценивание требований Евросоюза. Однако чтобы путешествовать за границу с украинским паспортом здоровья, этого недостаточно: нужно еще дождаться технического подтверждения документа Евросоюзом.

Уже после этого украинский цифровой сертификат станет пропуском в европейские страны. Однако 5 августа первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб отметил, что COVID-сертификаты в "Дия" прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС. Он назвал это решающим этапом взаимных цифровых сертификатов для путешествий.

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Украинское правительство планирует использовать цифровой сертификат и для внутреннего потребления. Так называемый паспорт здоровья пригодится во время новой волны эпидемии. В случае локдауна владельцы COVID-сертификатов будут иметь доступ в публичные места, в частности, в рестораны, спортзалы или даже в общественный транспорт. Впрочем, окончательные правила еще определит Кабмин.

Видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к услугам, сервисам или, например, посещение публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском,

– заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Сгенерировать COVID-сертификат можно в приложении "Дия". Для этого нужно загрузить информацию о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов или же положительный анализ на антитела.

Преимущества для вакцинированных украинцев

Если больных станет больше, полноценно смогут работать только те школы, где иммунизируются более 80% учителей.

Те, кто уже вакцинировались, первыми получили преимущества во время путешествий. С 5 августа в Украине вступили в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы. Их ввел Кабмин из-за распространения в мире Дельта-штамма. Отныне те, кто имеет хотя бы одну прививку, сможет беспрепятственно въехать на территорию Украины.

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По словам нардепа Михаила Радуцкого, украинцы смогут беспрепятственно вернуться в страну при наличии документа о прохождении полного курса вакцинации или справки о первых прививках или предъявив отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.

В противном случае нужно будет установить мобильное приложение "Дома". Если через 3 суток после приезда гражданин не сможет предъявить результат отрицательного теста – начнется режим самоизоляции, который контролируется через мобильное приложение,

– пояснил Радуцкий.

Те украинцы, которые не прошли полный курс вакцинации и были на территории России или Индии более 7 дней, должны пойти на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Эти изменения касаются не только украинцев, но и иностранцев. Избежать самоизоляции могут дети до 18 лет, а также те украинцы, которые выехали за границу до 4 августа.

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