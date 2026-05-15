ВАКС избрал меры пресечения еще 4 фигурантам дела "Династия"

ВАКС избрал меры пресечения еще 4 фигурантам дела о строительстве коттеджного городка "Династия". Им назначили десятки миллионов гривен залога.

Об этом сообщает ВАКС і РБК-Украина.

Кому ВАКС избрал меры пресечения?

Суд избрал меры пресечения еще 4 фигурантам дела "Династия".

К соучредителям обслуживающего кооператива применен залог в размере 10,6 миллиона гривен и 9,9 миллиона гривен соответственно.

К директору – 20 миллионов гривен залога.

Доверенное лицо министра должно заплатить 15 миллионов гривен.

В случае внесения залога на них будут возлагаться процессуальные обязанности.