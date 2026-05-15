О том, кто и какую сумму залога внес, информирует 24 Канал.

Смотрите также Не успели собрать залог: адвокат Ермака рассказал, или экс-глава ОП сейчас в СИЗО

Кто уже внес средства за Ермака и какие суммы?

Заметим, что средства залога зачисляются на специальный депозитный счет суда, который вынес соответствующее решение о мере пресечения. Сам счет открываются в органах Государственной казначейской службы и принадлежит определенному суду, в случае Ермака – ВАКС. Напомним, что во время заседания по избранию меры пресечения для бывшего главы ОП прокуроры САП просили залог в 180 миллионов гривен, однако суд определил – 140 миллионов гривен.

По состоянию на 14 мая за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака трое физических лиц уже внесли 14 500 666 гривен залога. Интересно, что суммы варьируются от 666 гривен до 8 миллионов гривен.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Самый большой взнос в размере 8 миллионов гривен сделала Роза Тапанова, которая является руководительницей Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". По данным Bihus.Info, ранее Роза работала юристом в компании, связанной с Ермаком, а именно "Международной юридической компании", а после его назначения в Офис президента якобы вошла в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка".

В четверг, 14 мая, Тапанова распространила пост в Фейсбук "для друзей", в котором сообщила о решении внести залог за Ермака из своих официальных доходов для "обеспечения конституционного права на защиту".

Несколько меньшую сумму внес адвокат и бывший партнер объединения Asters Сергей Свириба – говорится о сумме в 6,5 миллиона гривен. Заметим, что в марте 2025 года его жена Инна Свириба должна была стать депутатом Верховной Рады по списку "Слуги народа", впрочем отказалась от мандата. УП выяснили, что Свириба был одногруппником Ермака.

Интересный "донат" в размере 666 гривен внес Григорий Гришкан. Он является украинским актером, продюсером и общественным деятелем. В комментарии "Схемам" он не ответил, почему решил внести залог за Ермака, но заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Уже 15 мая счет залога для экс-главы ОП пополнил бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров – он внес 30 миллионов гривен.

Журналисты проекта "Схемы" заметили, что на звонки и сообщения Ребров не отвечает. Впрочем, в недавнем интервью ютуб-каналу "Бомбардир" экс-тренер сборной рассказывал, что именно Ермак был одним из инициаторов его возвращения на должность главного тренера сборной Украины.

Также он отмечал, что знаком с Ермаком давно – еще до его работы в Офисе президента. Ребров охарактеризовал Ермака как порядочного человека.

Я знаю Андрея очень давно. До того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России,

– рассказывал Ребров.

Сейчас общая сумма внесенного залога за Андрея Ермака составляет около 44,5 миллионов гривен из 140, которые назначил ВАКС.

Какие детали дела Ермака пока известны?

11 мая 2026 года экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия" по части 3 статьи 209 УК Украины. Вместе с Ермаком подозрения получили еще 5 фигурантов, в частности бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич. Фигурантов подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен путем возведения коттеджного городка в Козине Киевской области в течение 2021 – 2025 года.

На участке в более 8 гектаров планировалось строительство четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования - спа-зоны. Все они обозначались R1, R2, R3, R4 и R0. Часть денег для строительства преступная группа получала через так называемые "прачечные". Речь идет о 9 миллионах долларов.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в "Энергоатоме".

После получения подозрения адвокат Ермака заявил, что считает обвинения "безосновательными", а само подозрение является "неожиданным".

Известно, что дело об отмывании средств на строительстве насчитывает 16 томов, поэтому для изучения дела и избрания меры пресечения понадобилось два дня и три судебных заседания.

В ходе расследования стало известно, что священник освятил строительство коттеджного городка "Династия", а его жена после этого получила квартиру, которая могла быть взяткой экс-министру Алексею Чернышеву.