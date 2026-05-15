Про це повідомляє ВАКС і РБК-Україна.

Кому ВАКС обрав запобіжні заходи?

Суд обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам справи "Династія".

До співзасновників обслуговуючого кооперативу застосовано заставу в розмірі 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйона гривень відповідно.

До директора – 20 мільйонів гривень застави.

Довірена особа міністра мусить заплатити 15 мільйонів гривень.

У разі внесення застави на них покладатимуться процесуальні обов’язки.

Заставу Єрмаку ще збирають

  • Станом на 15 травня за Андрія Єрмака внесено 44,5 мільйона гривень застави з необхідних 140 мільйонів.

  • Найбільший внесок у розмірі 8 мільйонів гривень зробила Роза Тапанова, яка є керівницею Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

  • Значну суму у 6,5 мільйона гривень вніс колишній партнер об'єднання Asters Сергій Свириба.