ВАКС отменил арест на 38 двигателей, их передадут ВСУ

Высший антикоррупционный суд отменил арест на 38 двигателей. Теперь они будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Двигатели находились под арестом в рамках уголовного производства по растрате средств при закупке двигателей для нужд ВСУ. Теперь этот арест был снят.

К теме Российские чудовища осуществили обстрел дома в Херсоне

При участии прокурора САП 1 марта 2022 года следственный судья ВАКС оперативно рассмотрел ходатайство директора ГП "Львовский бронетанковый завод" и представителя Министерства обороны Украины. Он постановил отменить арест двигателей,

– заявили в суде.

Вооруженные силы Украины теперь будут использовать эти двигатели для противостояния в войне с российскими оккупантами.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!