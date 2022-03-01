ВАКС отменил арест на 38 двигателей, их передадут ВСУ
Высший антикоррупционный суд отменил арест на 38 двигателей. Теперь они будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Двигатели находились под арестом в рамках уголовного производства по растрате средств при закупке двигателей для нужд ВСУ. Теперь этот арест был снят.
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При участии прокурора САП 1 марта 2022 года следственный судья ВАКС оперативно рассмотрел ходатайство директора ГП "Львовский бронетанковый завод" и представителя Министерства обороны Украины. Он постановил отменить арест двигателей,
– заявили в суде.
Вооруженные силы Украины теперь будут использовать эти двигатели для противостояния в войне с российскими оккупантами.
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