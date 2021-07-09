Однако суд оправдал его по статье о взяточничестве. За это ему грозило от 5 до 10 лет заключения с конфискацией.

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ВАКС приговорил экс-сотрудника СБУ к 4 годам тюрьмы

Суд установил, что в июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области состоялся обыск. В результате обыска изъяли производственное оборудование для обработки янтаря и янтарное сырье весом 55 килограмм.

Оперуполномоченный СБУ якобы пообещал учредителю общества скорое возвращение оборудования за взятку в 50 тысяч долларов. За эти деньги он должен был повлиять на следователя.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 3 года,

– говорится в сообщении.

То есть суд приговорил его за превышение полномочий. Взамен о взятке в суде отметили, что "обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в пользу этого лица".

Поэтому суд оправдал Харченко в части о взяточничестве.

Реакция САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет обжаловать решение.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокурором #САП будет обжалован приговор Высшего антикоррупционного суда в части оправдания в суде апелляционной инстанции,

– говорится в сообщении САП.

Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его провозглашения путем подачи жалобы через Высший антикоррупционный суд.

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