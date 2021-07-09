Проте суд виправдав його за статтею про хабарництво. За це йому загрожувало від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією.

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ВАКС засудив експрацівника СБУ до 4 років в'язниці

Суд встановив, що у липні 2016 року на одному з підприємств Київської області відбувся обшук. У результаті вилучили виробниче обладнання для обробки бурштину та бурштинову сировину вагою 55 кілограм.

Оперуповноважений СБУ нібито пообіцяв засновнику товариства швидке повернення обладнаня за хабар в 50 тисяч доларів. За ці гроші він мав вплинути на слідчого.

Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 3 роки,

– мовиться у повідомленні.

Тобто суд засудив його за перевищення повноважень. Натомість щодо хабаря у суді зазначили, що "обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи".

Тому суд виправдав Харченка у частині про хабарництво.

Реакція САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржуватиме рішення.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурором #САП буде оскаржено вирок Вищого антикорупційного суду в частині виправдання в суді апеляційної інстанції,

– мовиться у повідомленні САП.

Вирок можна оскаржити до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів з часу його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд.

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