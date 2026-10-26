ВАКС снизил сумму залога для Юлии Тимошенко более чем в 120 раз

Судья вынес процессуальное решение после личного ходатайства народной депутатки. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, сообщает УП.

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Каково решение суда?

По ходатайству Юлии Тимошенко председательствующий судья Олег Ткаченко удовлетворил требование о пересмотре размера меры пресечения. Во время выступления она обратилась к суду с просьбой снизить сумму.

Я действительно прошу суд изменить примененную ко мне меру пресечения в виде залога путем уменьшения его суммы с 33 миллионов 280 тысяч гривен до 266 тысяч 240 гривен– сказала Тимошенко.

Судья полностью удовлетворил ходатайство в этой части. Следовательно, средства, которые ранее внесли за нардепку как залог, должны вернуть тем, кто их предоставил. Речь идет о почти 33 миллионах гривен.

Нынешний размер залога в 125 раз или на 99,2% меньше предыдущего.

В Центре противодействия коррупции добавили, что свое обращение Тимошенко аргументировала тем, что пока у нее нет никаких обязанностей, а потому, по ее мнению, залог должны вернуть.

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Напомним, в январе НАБУ и САП сообщили Юлии Тимошенко о подозрении в попытке подкупа народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Перед началом заседания ВАКС Тимошенко назвала обнародованные НАБУ плёнки сфальсифицированными, заверив, что такого разговора "не было никогда в ее жизни".