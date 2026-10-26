ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко у понад 120 разів

Процесуальне рішення суддя ухвалив після особистого клопотання нардепки. Про це стало відомо з трансляції засідання суду, передає УП.

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Яке рішення суду?

За клопотанням Юлії Тимошенко головуючий суддя Олег Ткаченко задовольнив вимогу про перегляд розміру запобіжного заходу. Під час виступу вона звернулася до суду з проханням знизити суму.

Я дійсно прошу суд змінити застосований до мене запобіжний захід у вигляді застави шляхом зменшення її розгляду з 33 мільйонів 280 тисяч гривень до 266 тисяч 240 гривень– сказала Тимошенко.

Суддя повністю задовольнив клопотання у цій частині. Відтак кошти, які раніше внесли за нардепку як заставу, мають повернути тим, хто їх надав. Йдеться про майже 33 мільйони гривень.

Нинішній розмір застави у 125 разів або на 99,2% менший, ніж попередній.

У Центрі протидії корупції додали, що своє звернення Тимошенко аргументувала тим, що наразі вона не має жодних обов'язків, а тому, на її думку, заставу мають повернути.

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Нагадаємо, у січні НАБУ та САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру в спробі підкупу народних депутатів з інших фракцій за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Перед початком засідання ВАКС Тимошенко назвала оприлюднені НАБУ плівки сфальсифікованими, запевнивши, що такої розмови "не було ніколи в її житті".