Высший антикоррупционный суд отменил арест с золотого слитка, значка "Партии регионов", ряда икон и другого имущества экс-регионала и бывшей главы Минздрава Раисы Богатыревой. Имущество политика было арестовано в рамках расследования дела о причастности к хищению бюджетных средств.

Об этом говорится в материалах дела. Дело в том, что ВАКС поддержал ходатайство адвокатов Богатыревой с просьбой снять арест с ее имущества. Актуально Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография Поэтому, 8 июля суд отменил арест с такого имущества Богатыревой: Наличные – 30 850 гривен, 1 650 евро и 1 500 долларов;

Банковский металл – золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;

Дароносица, изготовленная из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19 на 9,5 на 3 сантиметра;

Икона "Господь Вседержитель";

Икона с изображением святых

Икона с изображением Игумена Почаевского;

Икона с изображением Иисуса Христа Курской Знамения;

Икона с изображением Божьей матери;

Икона с изображением Ангела-хранителя;

Икона с изображением святой мученицы Раисы;

Вазочка для конфет;

Картина с изображением рождения Иисуса Христа

Две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;

Камни 2 цитрин 2,59 грамм;

Памятная монета "Пруф-Лайк 100 рублей";

Памятная монета в 1 доллар "Father Frost";

Значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;

Монета 10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife;

Монета "Премьер-министра Украины 2000 – 2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";

Монета "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украины 2005";

Монета "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 года". Дело Раисы Богатыревой: что известно С октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в розыск.

В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее.

До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя оттуда убрали.

В Генеральной прокуратуре Украины тогда уверяли, что экс-министр до сих пор находится в розыске и судом дано разрешение на ее задержание.

27 августа 2019 года Богатыреву задержали пограничники в аэропорту "Киев" по прибытию из Минска и передали Нацполиции.

Позже Печерский районный суд Киева избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога.

29 августа 2019 года Богатырева вышла из следственного изолятора после того, как внефракционный нардеп Вадим Новинский лично внес залог за нее.

Чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (342 миллиона гривен) при организации и проведении закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

Если вину Богатыревой докажут, ей грозит от семи до 12 лет заключения.