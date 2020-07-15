Вищий антикорупційний суд скасував арешт із золотого злитка, значка "Партії регіонів", низки ікон та іншого майна ексрегіоналки і колишньої глави МОЗ Раїси Богатирьової. Майно політикині було арештоване в рамках розслідування справи про її причетність до розкрадання бюджетних коштів.

Про це мовиться у матеріалах справи. Річ у тім, що ВАКС підтримав клопотання адвокатів Богатирьової з проханням зняти арешт з її майна. Актуально Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія Відтак, 8 липня суд скасував арешт з такого майна Богатирьової: Готівка – 30 850 гривень, 1 650 євро та 1 500 доларів;

Банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грами 999,9 проби, виробництва Швейцарії ;

; Дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутною позолотою та гравіюванням, розміром 19 на 9,5 на 3 сантиметри;

Ікона "Господь Вседержитель";

Ікона з зображенням святих;

Ікона з зображенням Ігумена Почаївського;

Ікона з зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;

Ікона з зображенням Божої матері;

Ікона з зображенням Ангела-хранителя;

Ікона з зображенням святої мучениці Раїси;

Вазочка для цукерок;

Картина із зображенням народження Ісуса Христа;

Дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грами;

Каміння 2 цитрин 2,59 грам;

Пам’ятна монета "Пруф-Лайк 100 рублей";

Пам’ятна монета в 1 долар "Father Frost";

Значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грами;

Монета 10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife;

Монета "Прем’єр-Міністра України 2000 – 2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";

Монета "Прем’єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";

Монета "Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 року". Справа Раїси Богатирьової: що відомо З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук.

У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її.

До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.

У Генеральній прокуратурі України тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання.

27 серпня 2019 року Богатирьову затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.

Пізніше Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятору після того, як

позафракційний нардеп Вадим Новинський особисто вніс заставу за неї.

Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

Якщо вину Богатирьової доведуть, їй загрожує від семи до 12 років ув'язнення.