З майна Богатирьової зняли арешт: їй повернули золотий злиток і значок "Партії регіонів"
Вищий антикорупційний суд скасував арешт із золотого злитка, значка "Партії регіонів", низки ікон та іншого майна ексрегіоналки і колишньої глави МОЗ Раїси Богатирьової. Майно політикині було арештоване в рамках розслідування справи про її причетність до розкрадання бюджетних коштів.
Про це мовиться у матеріалах справи. Річ у тім, що ВАКС підтримав клопотання адвокатів Богатирьової з проханням зняти арешт з її майна.
Актуально Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
Відтак, 8 липня суд скасував арешт з такого майна Богатирьової:
- Готівка – 30 850 гривень, 1 650 євро та 1 500 доларів;
- Банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грами 999,9 проби, виробництва Швейцарії;
- Дароносиця, виготовлена зі срібла, з ртутною позолотою та гравіюванням, розміром 19 на 9,5 на 3 сантиметри;
- Ікона "Господь Вседержитель";
- Ікона з зображенням святих;
- Ікона з зображенням Ігумена Почаївського;
- Ікона з зображенням Пресвятої Богородиці Курської Знамення;
- Ікона з зображенням Божої матері;
- Ікона з зображенням Ангела-хранителя;
- Ікона з зображенням святої мучениці Раїси;
- Вазочка для цукерок;
- Картина із зображенням народження Ісуса Христа;
- Дві золоті сережки 585 проби, вагою 7,72 грами;
- Каміння 2 цитрин 2,59 грам;
- Пам’ятна монета "Пруф-Лайк 100 рублей";
- Пам’ятна монета в 1 долар "Father Frost";
- Значок "Партія Регіонів", золото 585 проба, вага 1,34 грами;
- Монета 10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife;
- Монета "Прем’єр-Міністра України 2000 – 2001, ексклюзивна колекція Україна, 2004";
- Монета "Прем’єр-міністр України 2005, ексклюзивна колекція Україна, 2005";
- Монета "Помаранчева Революція 2004, Інавгурація Президента України 23.01.2005 року".
Справа Раїси Богатирьової: що відомо
- З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову у розшук.
- У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її.
- До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.
- У Генеральній прокуратурі України тоді запевняли, що ексміністерка досі перебуває у розшуку і судом надано дозвіл на її затримання.
- 27 серпня 2019 року Богатирьову затримали прикордонники в аеропорту "Київ" після прибуття із Мінська та передали Нацполіції.
- Пізніше Печерський районний суд Києва обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави.
- 29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятору після того, як
- позафракційний нардеп Вадим Новинський особисто вніс заставу за неї.
- Чиновницю підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
- Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.
- Якщо вину Богатирьової доведуть, їй загрожує від семи до 12 років ув'язнення.