Ранее их взяли под стражу с альтернативами залога. 8 июня ВАКС решил изменить сумму залогов.
Важно Рекордная взятка НАБУ и САП: обвиняемая Мазурова пошла на сделку
Как сообщили в Центре противодействия коррупции, такое решение приняла коллегия судей в составе Маслова, Строгого и Федорака. ВАКС изменит сумму залога:
- Николаю Ильяшенко с 36 миллионов гривен до 33 миллионов гривен;
- Андрей Киче с 34 миллионов гривен до 31 миллионов гривен.
Прокурор поддержал свое ходатайство и просил суд о продлении срока действия обязанностей обвиняемых.
В свою очередь, защита просила отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и подала свое ходатайство об изменении меры пресечения. Адвокат мотивировал это тем, что обязанности фигурантами должным образом выполняются, для залога брались кредиты которые нужно отдавать,
– сообщили в ГПК.
О какой рекордной взятке речь
- 12 июня стало известно, что люди Злочевского за 6 миллионов долларов пытались подкупить руководителя САП Назара Холодницкого и руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского.
- За эти деньги Холодницкий и Калужинский должны были закрыть уголовное производство о преступной организации Сергея Курченко, в котором Злочевский является подозреваемым.