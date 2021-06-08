Ранее их взяли под стражу с альтернативами залога. 8 июня ВАКС решил изменить сумму залогов.

Важно Рекордная взятка НАБУ и САП: обвиняемая Мазурова пошла на сделку

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, такое решение приняла коллегия судей в составе Маслова, Строгого и Федорака. ВАКС изменит сумму залога:

Николаю Ильяшенко с 36 миллионов гривен до 33 миллионов гривен;

с 36 миллионов гривен до 33 миллионов гривен; Андрей Киче с 34 миллионов гривен до 31 миллионов гривен.

Прокурор поддержал свое ходатайство и просил суд о продлении срока действия обязанностей обвиняемых.

В свою очередь, защита просила отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и подала свое ходатайство об изменении меры пресечения. Адвокат мотивировал это тем, что обязанности фигурантами должным образом выполняются, для залога брались кредиты которые нужно отдавать,

– сообщили в ГПК.

О какой рекордной взятке речь

12 июня стало известно, что люди Злочевского за 6 миллионов долларов пытались подкупить руководителя САП Назара Холодницкого и руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского.

руководителя САП Назара Холодницкого и руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. За эти деньги Холодницкий и Калужинский должны были закрыть уголовное производство о преступной организации Сергея Курченко, в котором Злочевский является подозреваемым.

Обратите внимание! По данным издания BuzzFeed, Злочевский, олигарх Курченко и брат экс-главы Администрации президента Клюев вывели из Украины миллионы долларов в последние полгода режима Януковича. Посланцы экс-министра хотели, чтобы это дело закрыли ко дню рождения Злочевского (14 июня), чтобы он мог беспрепятственно вернуться в Украину.