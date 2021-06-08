Раніше їх взяли під варту з альтернативами застави. 8 червня ВАКС вирішив змінити суму застав.

Важливо Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду

Як повідомили у Центрі протидії корупції, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Маслова, Строгого та Федорак. Так, ВАКС змінити суму застави:

Миколі Ільяшенку з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень;

з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень; Андрію Кічі з 34 мільйонів гривень до 31 мільйонів гривень.

Прокурор підтримав своє клопотання та просив суд про продовження строку дії обов'язків обвинувачених.

Своєю чергою, захист просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора і подав своє клопотання щодо зміни запобіжки. Адвокат мотивував це тим, що обов'язки фігурантами належно виконуються, для застави бралися кредити які потрібно віддавати,

– повідомили у ЦПК.

Про який рекордний хабар мовиться

12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 мільйонів доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського.

керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського. За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.

Зверніть увагу! За даними видання BuzzFeed, Злочевський, олігарх Курченко та брат ексглави Адміністрації президента Клюєв вивели з України мільйони доларів в останні пів року режиму Януковича. Посланці ексміністра хотіли, щоб цю справу закрили до дня народження Злочевського (14 червня), аби він міг без перешкод повернутися в Україну.