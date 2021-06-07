Материалы по Мазуровой выделили в отдельное производство. Об этом ее адвокат сообщил в суде, а прокурор САП подтвердил, написал журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков.
Читайте также Заоблачная коррупция на таможне: Бутусов предположил, кому должны были передать деньги с поста "Ягодин"
Вскоре сделку с Мазуровой рассмотрит суд.
Елена Мазурова пошла на сделку о признании виновности в рамках дела о взятке в 5 миллионов долларов от якобы бывшего министра экологии Николая Злочевского руководству НАБУ и САП,
– заявил Новиков.
Что известно о рекордной взятке
- 12 июня 2020 года руководителю НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назарию Холодницкому пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными, которая едва влезла в 3 чемодана. 1 миллион должен был принадлежать посредникам.
- Правоохранители задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. К делу причастна и Мазурова.
- Ильяшенко передавал взятку внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко. Тот все рассказал правоохранителям.
- За эти деньги НАБУ и САП должны были закрыть дело, в котором бывший министр экологии Николай Злочевский способствовал завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".
- Трем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а Злочевского объявили в розыск.