Материалы по Мазуровой выделили в отдельное производство. Об этом ее адвокат сообщил в суде, а прокурор САП подтвердил, написал журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков.

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Вскоре сделку с Мазуровой рассмотрит суд.

Елена Мазурова пошла на сделку о признании виновности в рамках дела о взятке в 5 миллионов долларов от якобы бывшего министра экологии Николая Злочевского руководству НАБУ и САП,

– заявил Новиков.

Что известно о рекордной взятке