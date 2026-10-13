Как отмечают представители Transparency International Ukraine, чиновнику назначили 8 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания. Шила признали виновным в организации завладения имуществом в особо крупных размерах, а также в легализации преступных доходов.

Каковы условия соглашения со следствием?

Согласно договоренностям, бывший советник должен уплатить 204 миллиона гривен штрафа и компенсировать еще 60 миллионов гривен причиненного ущерба. Кроме того, он перечислит 80 миллионов гривен на счета благотворительного фонда "Вернись живым".

Суд также постановил конфисковать у фигуранта три квартиры и 325,7 миллиона гривен. Кроме того, Шила на 3 года лишили права занимать руководящие или административные должности в правоохранительных органах и воинских формированиях.

Почему ВАКС массово утверждает соглашения?

Напомним, ранее мы писали, что соглашение о признании вины является распространенной практикой в антикоррупционном суде. По словам экс-главы ВАКС Веры Михайленко, около половины всех обвинительных приговоров выносятся именно на основании таких соглашений.

Обязательным условием для заключения соглашения является дача обличительных показаний в отношении организаторов и других соучастников преступления. Это позволяет следствию существенно сэкономить время и средства на судебные разбирательства, а также сломать круговую поруку среди фигурантов коррупционных схем.