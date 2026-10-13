Як зазначають представники Transparency International Ukraine, посадовцю призначили 8 років позбавлення волі, проте звільнили від відбування покарання. Шила визнали винним в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах, а також у легалізації злочинних доходів.

Які умови угоди зі слідством?

Згідно з домовленостями, колишній радник має сплатити 204 мільйони гривень штрафу та компенсувати ще 60 мільйонів гривень завданих збитків. Крім того, він перекаже 80 мільйонів гривень на рахунки благодійного фонду "Повернись живим".

Суд також постановив конфіскувати у фігуранта три квартири та 325,7 мільйона гривень. Додатково Шила на 3 роки позбавили права обіймати керівні чи адміністративні посади у правоохоронних органах і військових формуваннях.

Чому ВАКС масово затверджує угоди?

Нагадаємо, раніше ми писали, що угоди про визнання винуватості є поширеною практикою в антикорупційному суді. За словами ексочільниці ВАКС Віри Михайленко, близько половини всіх обвинувальних вироків ухвалюються саме на підставі таких домовленостей.

Обов'язковою умовою для укладання угоди є надання викривальних показань щодо організаторів та інших співучасників злочину. Це дозволяє слідству суттєво зекономити час і кошти на судові розгляди, а також зламати кругову поруку серед фігурантів корупційних схем.