Об этом бывшая глава ВАКС Вера Михайленко рассказала в эфире "Радио Свобода".

Почему заключили соглашение?

По словам Михайленко, соглашения являются распространенной практикой в антикоррупционном суде.

В настоящее время у нас в суде из 405 обвинительных приговоров 215 вынесены на основании соглашений о признании вины. То есть плюс-минус 50% всех приговоров,

– рассказала она.

Экс-глава ВАКС пояснила, что суд не просто формально согласовывает договоренности прокурора и обвиняемого, а проверяет, соответствует ли соглашение закону.

Условием заключения такого соглашения является обязательное дача обвинительных показаний, которые подтверждаются другими доказательствами в данном уголовном производстве,

– подчеркнула Михайленко.

Она также обратила внимание на то, что никто никогда не подсчитывал, во сколько обходится досудебное расследование и судебное разбирательство одного такого дела. Кроме того, при действующем законодательстве процесс в ВАКС легко затянуть, если не заблокировать полностью. В таких случаях соглашение становится компромиссом, ведь его последствия предсказуемы для всех сторон.

Заключение соглашений можно считать ситуативной победой над преступностью. Потому что в подавляющем большинстве соглашений лица, идущие на такие сделки, обязуются сотрудничать со следствием и давать обвинительные показания в отношении организаторов совершенных уголовных правонарушений, других соучастников,

– пояснила экс-глава ВАКС.

По ее словам, практика показывает, что именно такие показания позволяют существенно продвинуться как в расследовании, так и в судебном разбирательстве в отношении других фигурантов.

Подобное мнение ранее высказал политолог Алексей Голобуцкий. В частности, комментируя соглашения Пашинского и бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, он отметил, что подобные договоренности дают антикоррупционным органам возможность сломать круговую поруку участников схем.

"Коррупционные схемы защищает взаимное молчание", – написал Голобуцкий. Он пояснил, что участники знают, кто договаривался, кто передавал деньги и кто получал свою долю, а сделка дает одному из них законный стимул заговорить.

Эксперт также напомнил, что производство по делу Пашинского насчитывает почти 150 томов, а сроки давности истекают. В таких условиях сам факт вынесения приговора уже имеет существенное значение.

Кроме того, соглашение проверяется судом, а его неисполнение может стать основанием для отмены приговора по ходатайству прокурора.

Подводя итог, Голобуцкий отметил, что оценивать соглашения следует по обоснованности условий, соразмерности смягчения наказания и выполнению обязательств. Именно эти критерии показывают, насколько эффективно САП использовала этот инструмент.

Напомним, 24 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение с Пашинским. Он признал свою вину в присвоении 800 миллионов гривен, обязался вернуть государству 600 миллионов гривен и направить еще 500 миллионов гривен на нужды ВСУ. Также ему на год запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Конфискация имущества соглашением не предусмотрена.

Дело касается весны-лета 2014 года, когда Пашинский, по версии следствия, использовал служебное положение, чтобы завладеть арестованными нефтепродуктами, связанными с бизнесменом Сергеем Курченко. В результате государство понесло убытки в размере более 817 миллионов гривен.