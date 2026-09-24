Высший антикоррупционный суд официально утвердил соглашение о признании вины, сообщает пресс-служба САП. Фигурант полностью признал свою вину в создании преступной организации и злоупотреблении властью, а также согласился дать обличительные показания против других участников схемы.

Куда пойдут деньги?

По условиям соглашения, бывший чиновник должен возместить государству 600 миллионов гривен убытков.

Эти средства он будет перечислять в бюджет частями в течение следующих двух с половиной лет. Еще полмиллиарда гривен пойдут на прямую поддержку Сил обороны.

В частности, 400 миллионов гривен получит фонд "Вернись живым", причем осужденный может как перечислить деньги, так и самостоятельно закупить согласованное вооружение в течение шести месяцев.

Дополнительные 100 миллионов гривен поступят на счета "Сообщества Стерненко" для закупки оружия уже в ближайшие 30 дней.

Обратите внимание, что в официальном сообщении пресс-службы САП не указано имя чиновника. Впрочем, опираясь на материалы дела, в Центре противодействия коррупции утверждают, что речь идет о Сергее Пашинском.

Детали дела и наказание

Помимо многомиллионных выплат, суд назначил мужчине штраф в размере 850 тысяч гривен и запретил занимать государственные должности сроком на один год.

Имущество осужденного не конфисковали, поскольку закон о такой норме был принят только в 2020 году, тогда как само преступление произошло весной 2014 года.

Тогда чиновник воспользовался своим статусом, чтобы завладеть арестованными нефтепродуктами, нанеся государству ущерб в размере более 817 миллионов гривен.

Стоит отметить, что в начале сентября суд утвердил соглашение с еще одним фигурантом этого дела. Он получил три года условного срока, выплатив 40 миллионов гривен на нужды армии и обязавшись вернуть 110 миллионов в бюджет.

Напомним, ранее мы писали о другой масштабной схеме на рынке топлива, когда НАБУ раскрыло хищение нефтепродуктов компании "Укрнафта" на сумму почти три миллиарда гривен.