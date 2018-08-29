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Валенса объяснил, почему хочет выдвигать Сенцова на Нобелевскую премию

70 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Главред

Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что в современном мире мало таких людей-борцов как Олег Сенцов, поэтому этот пример нужен, чтобы поощрять других.

Об этом Валенса рассказал в разговоре с "Радио Свобода".

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Я также был в сложной ситуации, я также боролся. И эта награда очень помогла вернуть свободу и мне, и Польши. В случае Сенцова нужна аналогичная помощь. Во-первых, это была бы благодарность ему за то, что он боролся, а во-вторых – поощрение к продолжению мирной борьбы. И именно поэтому я буду делать все, чтобы эта премия попала в руки Сенцова,
– заявил политик.

По словам Валенсы, Сенцов имеет шанс получить награду, если продержится в своей борьбе. Политик утверждает, что если в мире будет больше таких решительных людей, российские силовые методы скорее отойдут в прошлое.

"Уже столько людей обращалось к России с просьбой об освобождении Сенцова, так много светлых голов призвало его освободить, и в России на это не реагируют. Поэтому такие, как я, не могут сидеть сложа руки, мы должны сделать все, чтобы его освободить и поблагодарить его за героизм", – добавил Валенса.

Напомним, вчера, 28 августа, стало известно, что экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает выдвинуть украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира. 29 августа стартовал уже 108-ой день голодовки Олега.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Новости политики Новости Польши Нобелевская премия
Источник: 24 Канал
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