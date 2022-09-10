Историю мужчины рассказали в Территориальной обороне, сообщает 24 канал. В первые дни вторжения мужчина попросил у своего подразделения противотанковый гранатомет и несколько противопехотных гранат.

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Едва не погиб от ответного огня: как мужчина остановил врага

В свои 64 года Валентин Дидковский пережил инсульт, но во время войны не захотел стоять в стороне. Мужчина говорит, что волнуется за Украину и своих детей.

27 февраля утром по Буче проезжала вражеская колонна – десятки единиц техники и сотня оккупантов. Мужчина остановил их выстрелом из противотанкового гранатомета в бензовоз. После этого он забрасывал россиян гранатами.

Я услышал грохот тяжелой техники. Выглянул в калитку и увидел, что они уже доходят до школы — это метрах в трехстах отсюда. Я побежал в гараж – там у меня были спрятаны гранаты, гранатомет. Гранаты приготовил к бою, запалы вкрутил, приготовил гранатомет. И вышел на улицу. Вижу, мимо прошел один БТР, другой, БМП прошла. Я вижу с той стороны очень много техники идет. Вижу, по сторонам улицы по тротуару идут орки. Один совсем близко прошел. Я подскочил к прицепу, взобрался на него, встал. Понял, что могу их остановить,

– вспомнил эти события мужчина.

Гранатами россиян Валентину Дидченко удалось забрасывать тогда, когда они пытались выяснить, откуда был выстрел в бензовоз. Однако мужчина чуть не погиб от ответного огня оккупантов – россияне полностью разрушили его дом. Но ему удалось спастись, связаться с командиром своего подразделения и навести огонь украинской артиллерии на остановленную российскую колонну.

Часть разбитой колонны двинулась в сторону Ирпеня в объезд заблокированной улицы, но уже через километр столкнулась с позициями местных терробороновцев. Враг потерял два бронетранспортера и около отделения солдат и был вынужден отступить в Бучу. Наступление на Киев со стороны Бучи было остановлено, по этому направлению россияне с тех пор не продвинулись вперед ни на метр.

После этого Валентин Дидченко остался в Буче и некоторое время наблюдал за российскими колоннами и корректировал огонь украинской артиллерии. Однако потом россияне начали искать его и других защитников, поэтому ему пришлось бежать. Валентин Дидченко присоединился к своему подразделению и участвовал в боях за освобождение Ирпеня.

Следует отметить, что мужчина был участником Революции Достоинства, а с 2014 года занимался волонтерской деятельностью. Сейчас он патрулирует освобожденную Бучу, но говорит, что готов ехать на передовую.

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