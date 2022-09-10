Історію чоловіка розповіли в Територіальні обороні, повідомляє 24 канал. У перші дні вторгнення чоловік попросив у свого підрозділу протитанковий гранатомет та кілька протипіхотних гранат.

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Ледь не загинув від вогню у відповідь: як чоловік зупинив ворога

У свої 64 роки Валентин Дідковський пережив інсульт, але під час війни не захотів стояти осторонь. Чоловік каже, що хвилюється за Україну та за своїх дітей.

27 лютого вранці Бучею проїжджала ворожа колона – десятки одиниць техніки та сотня окупантів. Чоловік зупинив їх пострілом з протитанкового гранатомета в бензовоз. Після цього він закидав росіян гранатами.

Я почув гуркіт тяжкої техніки. Виглянув у хвіртку і побачив, що вони вже доходять до школи — це метрів за триста звідси. Я побіг в гараж — там у мене було заховані гранати, гранатомет. Гранати приготував до бою, запали повкручував, приготував гранатомет. І вийшов на вулицю. Бачу, повз пройшов один БТР, другий, БМП пройшла. Я бачу з тієї сторони дуже багато техніки йде. Бачу, по сторонам вулиці по тротуару ідуть орки. Один зовсім близько пройшов. Я підскочив до причепа, виліз на нього, встав. Зрозумів, що можу їх зупинити,

– пригадав ті події чоловік.

Гранатами росіян Валентину Дідченку вдалося закидати тоді, коли вони намагалися з'ясувати, звідки був постріл у бензовоз. Однак чоловік ледь не загинув від вогню окупантів у відповідь – росіяни повністю зруйнували його будинок. Та йому вдалося врятуватися, зв’язатися з командиром свого підрозділу та навести вогонь української артилерії на зупинену російську колону.

Частина розбитої колони рушила в бік Ірпеня в об’їзд заблокованої вулиці, але вже через кілометр наштовхнулася на позиції місцевих тероборонівців. Ворог втратив два бронетранспортера та близько відділення солдат і був змушений відступити в Бучу. Наступ на Київ з боку Бучі був зупинений, з цього напрямку росіяни відтоді не просунулися вперед ані на метр.

Після цього Валентин Дідченко залишився в Бучі та ще деякий час спостерігав за російськими колонами й коригував вогонь української артилерії. Однак потім росіяни почали шукати його та інших оборонців, тому йому довелося втікати. Валентин Дідченко приєднався до свого підрозділу та брав участь у боях за звільнення Ірпеня.

Варто зазначити, що чоловік був учасником Революції Гідності, а з 2014 року займався волонтерською діяльністю. Зараз він патрулює звільнену Бучу, але каже, що готовий їхати на передову.

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