SOS от врачей: киевские медики требуют увольнения главы Департемента здравоохранения

Киевские медики требуют уволить главу Департемента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург. Врачи уже создали соответствующую петицию и обратились к киевлянам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на петицию №13441 на сайте Киевского городского совета.

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Почему врачи требуют увольнения Гинзбург

По словам авторов петиции, Валентина Гинзбург "путем шантажа и обмана" заставляет трудовые коллективы больниц самораспускаться и присоединяться к другим лечебным учреждениям.

Также медики убеждают, что реорганизация происходит с нарушением согласованного в Минздраве трехлетнего плана развития госпитального округа и состоятельной сети больниц Киева.

В опубликованном на сайте КГГА документе говорится, что учреждения расформировывают и передают в управление другим юридическим лицам по сокращенной процедуре, "логика которой понятна и выгодна только самой Гинзбург, но отнюдь не медикам или пациентам".

Авторы петиции жалуются, что вместе с персоналом больниц и диспенсеров Гинзбург "передает" и имущество, в частности, дорогостоящее оборудование, что спасло тысячи жизней.

Они напоминают, что в свое время Валентина Гинзбург фигурировала в целом ряде уголовных дел. В тексте врачи перечисляют также другие результаты деятельности чиновницы, в частности:

уничтожена больница № 17, которая единственная в Киеве оказывала круглосуточную помощь больным со сложными политравмами;

из года в год увеличивается количество летальных случаев от инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома и инсультов, что свидетельствует об отсутствии действенной маршрутизации больных инсультом и инфарктом в столице;

невозможность больным с высокой температурой вовремя попасть на прием к семейному врачу и педиатру.

Стоит отметить, что Валентина Гинзбург, которая возглавляет Департамент здравоохранения КГГА с 2017 года, уже не впервые попадает в центр внимания.

В частности в октябре 2024 контрольная комиссия Киевсовета рекомендовала уволить чиновницу из-за обвинений в хищении средств под прикрытием раненых военных. За год до этого, в сентябре 2023 контрольная комиссия выражала недоверие Гинзбург из-за нецелевого использования средств во время войны.

Справка. Во времена Януковича Гинзбург была помощницей депутата от "Партии регионов" и, как утверждает ряд медиков, заставляла подчиненных медработников голосовать за "правильных" кандидатов на выборах.

Также чиновница фигурировала в деле о массовых смертях новорожденных в Днепропетровской области, где она возглавляла департамент здравоохранения с 2007 до 2015 года. В 2014 против нее начали уголовное производство по другому делу – "делу врачей". По подозрению в злоупотреблении властью Гинзбург находилась под круглосуточным домашним арестом и была отстранена от должности.