О печальном известии рассказала подруга Валентины Ирина Мазур, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.

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Что известно о Валентине Лазоришин

По словам подруги умершей, Валентина родилась 19 июня 1978 года в Ужгороде. Впоследствии она жила в Ивано-Франковске, где вышла замуж, родила четырех детей и закончила факультет филологии Прикарпатского национального университета. Затем Валентина переехала в Калуш, что на Франковщине.

Таких людей, как Валентина, не было и не будет. Она сама воспитывала четырех детей. Это была неполная, но очень замечательная семья, которую хотел бы иметь сейчас каждый. Валентина была очень хорошей подругой. Она умела делиться со всеми тем, чего даже не имела,

– говорит Ирина Мазур.



Валентина Лазоришин летом 2024 года / Фото из соцсетей Натальи Ковальской

Старший сын Валентины Максим Лазоришин с 16-летнего возраста финансово помогал матери, а после достижения совершеннолетия парень принял решение пойти на службу. К началу полномасштабного вторжения он получил звание старшего сержанта и служил пулеметчиком в составе спецподразделения "Шквал" комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы.

В январе 2023 года Валентина навсегда потеряла своего старшего сына. 21-летний Максим погиб во время выполнения боевого задания вблизи Соледара на Донетчине.

Вскоре после его гибели у Валентины диагностировали рак. В течение двух лет женщина боролась с недугом и перенесла операцию в ноябре 2024 года. Несмотря на болезнь, женщина помогала украинской армии в память о Максиме и организовывала сборы для нескольких подразделений.

По словам Ирины Мазур, Валентина умерла в возрасте 46 лет дома рядом с детьми. У нее остались дочери Виктория и Валентина, 14-летний сын Богдан, внук Сергей и двое старших братьев-военнослужащих.

Волонтерку Валентину Лазаришин похоронят 4 января на городском кладбище в Калуше.

Напомним, что 17 декабря на войне погибла волонтер и писательница Евгения Духопельникова, автор книги "Девочки на войне. Путешествие Долбоклюя". О гибели Духопельниковой сообщила ее сестра Екатерина Бережная. Девушка говорит, что полсуток не могла осознать тот факт, что Евгении уже нет в живых.