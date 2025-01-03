Про сумну звістку розповіла подруга Валентини Ірина Мазур, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

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Що відомо про Валентину Лазоришин

За словами подруги померлої, Валентина народилася 19 червня 1978 року в Ужгороді. Згодом вона мешкала в Івано-Франківську, де одружилася, народила чотирьох дітей та закінчила факультет філології Прикарпатського національного університету. Потім Валентина переїхала до Калуша, що на Франківщині.

Таких людей, як Валентина, не було і не буде. Вона сама виховувала чотирьох дітей. Це була неповна, але надзвичайно чудова сім'я, яку хотів би мати зараз кожен. Валентина була дуже доброю подругою. Вона вміла ділитися з усіма тим, чого навіть не мала,

– каже Ірина Мазур.



Валентина Лазоришин влітку 2024 року / Фото з соцмереж Наталі Ковальської

Найстарший син Валентини Максим Лазоришин з 16-річного віку фінансово допомагав матері, а після досягнення повноліття хлопець ухвалив рішення піти на службу. На час початку повномасштабного вторгнення він отримав звання старшого сержанта та служив кулеметником у складі спецпідрозділу "Шквал" комендатури швидкого реагування Держприкордонслужби.

У січні 2023 року Валентина назавжди втратила свого найстаршого сина. 21-річний Максим загинув під час виконання бойового завдання поблизу Соледара на Донеччині.

Невдовзі після його загибелі у Валентини діагностували рак. Протягом двох років жінка боролася з недугою та перенесла операцію у листопаді 2024 року. Попри хворобу, жінка допомагала українському війську у пам'ять про Максима та організовувала збори для кількох підрозділів.

За словами Ірини Мазур, Валентина померла у віці 46 років вдома поруч з дітьми. У неї залишились доньки Вікторія та Валентина, 14-річний син Богдан, онук Сергій та двоє старших братів-військовослужбовців.

Волонтерку Валентину Лазаришин поховають 4 січня на міському кладовищі у Калуші.

Нагадаємо, що 17 грудня на війні загинула волонтерка та письменниця Євгенія Духопельнікова, авторка книги "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя". Про загибель Духопельнікової повідомила її сестра Катерина Бережна. Дівчина каже, що пів доби не могла усвідомити той факт, що Євгенії вже немає в живих.