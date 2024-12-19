Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук волонтерки Катерини Бережної. Вона написала, що чекала, поки про загибель Євгенії сповістять її батьків, аби потім повідомити про це іншим.

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Катерина Бережна поділилася, що пів доби не могла усвідомити факт, що Євгенії Духопельнікової вже немає в живих. Вона попросила не турбувати родину волонтерки без особливої потреби, оскільки їм зараз складно.

Сістер, що ж ти ото за ху*ню зробила? Сподіваюсь, що тебе зустріли з того боку і надавали по дупі замість мене. Доведеться ото відгрохати тобі пам'ятник у 2 метри, бо обіцяли одна одній то на випадок, якщо хтось передчасно звалить з цієї планети. Сльози, розпач, ах*й,

– йдеться у дописі Бережної.

Катерина, крім того, прикріпила картку чоловіка Євгенії для допомоги.

Коли й де відбудеться прощання з Євгенією Духопельніковою

Згодом Катерина Бережна повідомила, що прощання з Євгенією Духопельніковою відбудеться у неділю, 22 грудня, об 11:00 в Одесі. Волонтерка також попросила, щоб люди приносили живі квіти, а не вінки. Загибла письменниця любила іриси. Бережна до того ж зауважила, аби в жодному разі не приносили гвоздики.

К*рва, сестро, ми збиралися з тобою на море, коли я зберусь у відпустку. І ти виконала свою обіцянку. Я їду до тебе на море, але якось воно не так. От ніх*я не так,

– написала Катерина Бережна.

На фейсбук-сторінці української громадської організації PEN Ukraine йдеться, що Євгенія Духопельнікова народилася у Харкові. Письменниця волонтерила з 2014 року. Чоловік жінки, молодший сержант Михайло Черник, захищає Україну на фронті у лавах Збройних Сил України.

Її книга "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя" – про те, що люди на війні насправді живі. Вони жартують і плачуть, купаються в теплих озерах і ліплять сніговиків біля бліндажів, гладять котів і чухають собак,

– розповіли в PEN Ukraine.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, друзям і близьким Євгенії.