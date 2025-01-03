Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького. Прощання відбулось у Храмі Пресвятої Трійці на вулиці Тершаковців у Львові.

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У Львові пройшло прощання з Ігорем Держком

Ігор Держко помер в ніч на 31 грудня 2024 року, йому було 66 років. Максим Козицький написав, що Львівщина та Україна втратили видатну людину.

За його словами, Ігор Держко був науковцем, політиком, громадським діячем та лідером, який завжди вірив у силу розвитку, освіти, культури та спорту.

Щиро співчуваю дружині Ігоря Зеновійовича Ользі Швед і всій сім’ї. Будь ласка, знайте, що ваше горе розділяють сотні людей, для яких Ігор Зеновійович був вчителем, наставником, другом і мотиватором,

– йдеться в дописі голови ОВА.

У Львові прощаються з Ігорем Держком / Фото: Львівська ОВА

Варто зазначити, що з 1989 по 2005 рік Ігор Зеновійович Держко також був членом Народного Руху України.

У 1997 – 2002 роках він обіймав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, а від 2002 по 2010 рік – заступника голови Львівської обласної ради.