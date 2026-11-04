Псевдоврачу из Петропавловской Борщаговки Валентине Молодой избирают меру пресечения

В Киеве суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой, оказавшейся в центре скандала из-за событий в Петропавловской Борщаговке. В ходе заседания прокурор раскрыл подробности дела, в частности касающиеся услуг, которые якобы предлагала эта женщина.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на "Радио Свобода".

В чем подозревают Валентину Молодую?

Валентину Молодую подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений.

Во время судебного заседания прокурор поддержал ходатайство о взятии Молодой под стражу. По версии следствия, она причастна к препятствованию законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

Прокурор отметил, что в ходе досудебного расследования были установлены признаки вероятного сговора с целью совместного совершения уголовного преступления 30 октября 2026 года.

Кроме того, по словам прокурора, Молодая якобы предлагала услуги "экстренной эвакуации" людей на машинах скорой помощи. Речь шла о вывозе людей из ТЦК и СП или воинских частей.

Стоимость такой услуги, по версии следствия, составляла 107 тысяч гривен.

Что заявила Молодая во время суда?

Во время заседания Валентина Молодая заявила, что является главным врачом частной клиники Prime. Она также подчеркнула, что может выполнять любые обязанности, связанные со спасением людей.



Я могу выполнять любые обязанности, если это касается жизни и здоровья людей. Я приносила присягу народу Украины,

– сказала женщина.

Перед заседанием Молодая также уверяла журналистов, что имеет высшее медицинское образование и является врачом-хирургом.

В то же время женщина не дала прямого ответа на вопрос, почему надела медицинскую форму и представилась врачом. Вместо этого она заявила, что имеет собственную медицинскую службу, и попыталась зачитать документ, который, по ее словам, получила от следователей.

Фрагмент судебного заседания: смотрите видео

Что известно о Валентине Молодой и ее клинике?

Ранее журналисты "Следства.Инфо" установили, что во время событий в Петропавловской Борщаговке Валентина Молодая представлялась владелицей клиники "Мед-престиж". Она была среди людей, которые заявляли о якобы пытках военных в здании.

Однако журналисты выяснили, что клиника "Мед-престиж" прекратила работу еще в 2023 году. При этом автомобиль скорой помощи, прибывший на место событий, был продан в 2024 году.

По данным расследователей, Молодая является владелицей другого медицинского учреждения – клиники пластической и эстетической хирургии.

В настоящее время прокуратура настаивает на содержании подозреваемой под стражей. Окончательное решение о мере пресечения должен принять суд.

Напомним, ранее в МВД и СБУ заявили, что события возле дома с национальными гвардейцами в Петропавловской Борщаговке были спланированной провокацией. По версии правоохранителей, к ней были причастны люди, выдавшие себя за медиков.