Есть целая цепь событий, – Фейгин рассказал, почему заменили Суровикина

В российском военном командовании снова произошли изменения. Теперь российскими оккупантами руководит начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заменил Сергея Суровикина. Тут можно проследить целую цепочку событий.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, это реванш со стороны руководства российского генштаба и минобороны за унижения и оскорбления, которыми кидались на них владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие. Ранее говорили, что последние двое поддерживали Суровикина.

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Какие будут последствия от назначения Герасимова

По словам Фейгина, уже бывшему командующему оккупантами Суровикину особо нечем похвастаться. Успехов для захватчиков было мало.

Несмотря на все разговоры, мало что для них изменилось за последние 3 месяца. Под Бахмутом те же бои, ну Соледар, может. Но вопрос, стоил ли сам заход в Соледар использованных сил и средств,

– отметил Фейгин.

Раньше шло много разговоров о едва ли не замене Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу с ключевых военных должностей. Это активно продвигали те же Кадыров и Пригожин.

Теперь генералитет наносит ответный удар. Стоит вспомнить, что недавно "из небытия" также выплыл Александр Лапин, которого критиковали. Теперь он возглавляет сухопутные войска России.

Что изменится от назначения Герасимова – говорит Фейгин: смотрите видео

Это свидетельствует о том, что военное руководство оказывает влияние в России. И может бороться против того же Пригожина. А для него это не очень хорошие новости.

Возвращение к стандарту руководства через генштаб свидетельствует о потере влияния и авторитета Пригожина. Это может произойти не в один день. Но Герасимов отыграется на его ЧВК – отправит на смертельную задачу и там всю ЧВК утилизируют. Были же оскорбления в сторону Герасимова от контрактников ЧВК Вагнера. Такое точно не забывается,

– считает Фейгин.

Кроме того, Герасимов пытается реабилитировать себя за провал в первые дни полномасштабной войны. Как предполагает Фейгин, это может быть свидетельством, что захватчики планируют определенные новые крупные операции по нескольким направлениям в сторону Украины.

В общем, возвращение Герасимова можно расценивать как реванш старого генералитета в аппаратной игре. А вот сравнительно новые "военные руководители" вроде Пригожина или Кадырова от этого проиграют.

В России снова изменения в военном командовании