Светловодск в Кировоградской области был родным городом для Валерия и его матери Анастасии Тодосиенко. В территориальной общине населенного пункта отмечают, что военный погиб 22 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности на поле боя, а его мать спустя двое суток, когда узнала об этой печальной новости.
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Последний путь для павшего воина и его матери
В субботу, 25 ноября, Светловодская община "на щите" встречала героя, защищавшего суверенитет и независимость нашего государства от нашествия врага. Кроме того, одновременно провожали в последнюю путь его мать.
Как констатируют в местных властях, на центральной площади Светловодска собрались родные, друзья, собратья, земляки и те, кто просто знал защитника, чтобы вместе помолиться и почтить его последнюю земную дорогу. Провожали бойца с цветами, склонив в скорби головы и колени.
Устойчивостью и силой наших воинов восхищается весь мир, но, к сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Безжалостная и жестокая война уносит лучших защитников Украины. Мы потеряли еще одного сына. Очень тяжело воспринимать утрату наших защитников, тяжело находить слова поддержки для родных. Похоронили защитника на местном кладбище вместе с матерью одновременно, под гимн нашего государства, которое так преданно защищал Валерий,
– написали в городской территориальной общине.
Также в Светловодской ГТО выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего героя: "Разделяем ваше великое горе, скучаем вместе с вами. Жизнь – бесценна, душа – бессмертна, память – вечна! Вечная память Герою и его матери, воспитавшей защитника Родины".
Похороны защитника и его матери в Кировоградской области / Фото городской общины Светловодска
За Украину отдают жизнь самые лучшие: последняя
- В борьбе за наше государство погиб вице-президент федерации шахмат Артем Сачук, о чем стало известно 26 ноября. Защитнику было 39 лет, родным регионом для него была Житомирщина.
- Также 23 ноября в боях за Авдеевку в Донецкой области в ожесточенной борьбе отдал свою жизнь военнослужащий Михаил Угринюк с позывным "Таможником". Родом он был из Прикарпатья.
- Кроме того, на Авдеевском направлении погиб стрелок-помощник гранатометчика, 36-летний Александр Дахно. Он служил на защите Украины с первых дней полномасштабного вторжения.