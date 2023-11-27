Світловодськ у Кіровоградській області був рідним містом для Валерія та його матері Анастасії Тодосієнко. У територіальній громаді населеного пункта зазначають, що військовий загинув 22 листопада від гострої серцево-судинної недостатності на полі бою, а його мати через два дні, коли дізналася про цю сумну новину.

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Остання путь для полеглого воїна та його матері

У суботу, 25 листопада, Світловодська громада "на щиті" зустрічала героя, що боронив суверенітет та незалежність нашої держави від навали ворога. Окрім того, одночасно відбулись проводи в останню путь його матері.

Як констатують у місцевій владі, на центральній площі Світловодська зібралися рідні, друзі, побратими, земляки та ті, хто просто знав захисника, аби разом помолитися та вшанувати його останню земну дорогу. Проводжали бійця з квітами, схиливши в скорботі голови та коліна.

Стійкістю та силою наших воїнів захоплюється весь світ, але, на жаль, не всі вони повертаються додому живими. Безжальна та жорстока війна забирає найкращих захисників України. Ми втратили ще одного сина. Дуже важко сприймати втрату наших захисників, важко знаходити слова підтримки для рідних. Поховали захисника на місцевому кладовищі разом із матір'ю одночасно, під гімн нашої держави, яку так віддано захищав Валерій,

– написали у міській територіальній громаді.

Також у Світловодській МТГ висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого героя: "Поділяємо ваше велике горе, сумуємо разом із вами. Життя – неоціненне, душа – безсмертна, пам'ять – вічна! Вічна пам'ять Герою та його матері, яка виховала захисника Батьківщини".

Похорон захисника та його матері на Кіровоградщині / Фото міської громади Світловодська

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