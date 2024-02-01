Ранее стало известно, что наше государство вернуло домой много военных, а также и гражданских людей. Масштабный обмен военнопленными произошел 31 января 2024 года.

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Украинский защитник написал стихотворение, от которого щемит сердце

Валерий Васильев был во вражеской неволе долгих полтора года. Освобожденный 31 января из плена защитник Украины сегодня проснулся на свободной земле.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал строки написанные нашим воином.

Валерий Васильев описал свои чувства после возвращения домой. В поэзии он высказался о величии украинской природы. Несокрушимость боевого духа – то, что прослеживается в каждом слове стихотворения Валерия Васильева.

В строках его поэзии читается неописуемая сила и вера.

Стихотворение от Валерия Васильева:

Наконец я дома, хвала небесам,

Этот привкус и запах свободы!

Я смотрю – и не верю собственным глазам

На красоту Родины природы.

Здесь желтые поля и небесная голубизна

Соединении в стяг гармонично.

Ну как же здесь можно тебя не любить?

Ты ненька моя, Украина!

Эту радости миг полтора года ждал,

И верил, всегда надеялся.

Вот и для меня время счастья настало:

Так долго назад возвращался!

Чтобы наконец вслух спеть строки,

Что не умерли слава и воля,

Что наконец и нам, пленные братья,

Воли улыбнулась судьба.

Я благодарен Народу, друзьям, семье,

Что о нас не забыла страна,

Низкий вам поклон до самой земли.

Пусть цветет моя Родина!

Украина провела крупный обмен пленными