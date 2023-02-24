Как Залужного упоминают в Звягеле

Татьяна Шатульская – первая учительница Главнокомандующего ВСУ – вспоминает, что в детстве он был спокойным и сообразительным. Быстро научился читать и был "молодцем" по технике чтения.

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Всегда брал на себя ответственность и первым спрашивал, можно ли ему дежурить. Никогда не забывал и не затягивал, когда нужно было подготовить какую-нибудь задачу.

Шатульская не сомневалась, что из Залужного будут люди. Еще в школе он точно знал: вырастет – станет военным.

Ольги Антоненко – классная руководительница Залужного – рассказывает, что Главнокомандующий ВСУ с детства был благоразумным и человечным.

"Родители воспитали парня очень хорошо, он помогал товарищам, все поручения выполнял с честью, в сложных ситуациях был благоразумным, учился хорошо, вредных привычек не имел. И поведение было образцовым, – рассказывает педагогиня.

В техникуме, где учился Залужный, говорят, что с ним всегда было очень приятно общаться. Был серьезным, но не мрачным, а живым. Хорошо учился и хватал все на лету.

"Вирис в карьере, но человеческие качества не изменились"

Во взрослом возрасте Залужуный несколько раз приезжал на встречи одноклассников. Всегда отмечал, что все должно быть "по-человечески". Приглашал учителей, обязательно заказывал им такси. Был активен в чате класса.

Одноклассники, сокурсники, друзья гордятся Залужным. За его здоровье ставят свечи

Пусть Господь хранит его. Ибо если не будет Валери, будем ли все мы?,

– говорят люди.

Залужный обратился к украинцам

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Залужный обратился к украинцам. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов и всех, кто приближает Украину к победе.

Залужный отметил: украинцы стали крепче стали и бетона. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул: герои – среди нас. Благодаря им Украина выстояла в этом году.