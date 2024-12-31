Интересно, что произошло это в Одесском высшем объединенном командном училище. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на книгу Валерия Залужного "Моя война", которая вышла в декабре 2024 года.

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Что рассказал Залужный в книге

Бывший Главком ВСУ вспомнил инцидент, который случился с ним еще в начале обучения в высшем объединенном командном училище в Одессе. Тогда он совместно с другими абитуриентами готовились к завтраку.

"Не сговариваясь и не распределившись, как клавиши органа, вскочили ребята, сидевшие возле бачков с едой, и тяжелыми армейскими половниками, похожими на булаву, начали раздавать еду", – рассказывает он.

По его словам, за каждым столом поднялся шум, который не понравился ментору, который уже успел их напугать: "Встать! Товарищи абитуриенты! Вы, культурные люди, находитесь в культурном заведении, где другие люди, такие же культурные, как и вы потребляют пищу. Поэтому я призываю вас к сознательности и очень прошу соблюдать тишину".

Валерий Залужный замечает, что на подобную форму просьбы отреагировал с юмором, поэтому пытался скрыть улыбку. Впрочем, такой поступок не прошел мимо ментора, на что он поручил ему его первые обязанности.

Отныне назначаю ответственным за порядок приема пищи в нашем взводе. Назначаете раздатчиков, следите за порядком в процессе, обеспечиваете уборку столов после. И делаете это с улыбкой. Надеюсь, ваша сила воли такая же, как и выносливость,

– цитирует ментора Залужный.

Так, как говорит Головком, и началась его командирская карьера. Он заметил, что после этого дня не имел "ни спокойного сна, ни свободной минуты".

Он вспоминает, что в течение четырех лет обучения в институте был сержантом. В военной академии на факультете оперативно-тактического уровня также был командиром группы.

"Не везло мне с того злосчастного завтрака, когда в условиях общего шока и удручающего настроения я засмеялся, потому что было действительно смешно. Смеюсь всегда, когда другая история. И когда грустно, тоже стараюсь улыбаться. Но это уже другая история". – добавил он.