"Вали на пенсию": россиян разозлило новогоднее поздравление Путина

Президент России Владимир Путин попал в скандал из-за новогоднего поздравления россиян в 2019 году. Пользователи поставили под его обращением в YouTube более 75 тысяч дизлайкив и сотни негативных отзывов.

Официальное видео выступления российского президента было опубликовано на странице российского "Первого канала" в YouTube. Всего за 2 часа оно получило лишь 14 тысяч лайков, более 75 тысяч дизлайков и волну негативных комментариев. После этого, владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии, а затем удалили само видео.

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Отметим, в настоящее время видео с обращением Путина доступно только на YouTube каналах государственных медиа РФ "Россия 1" и "Россия 24". Однако пользователи не имеют возможности прокомментировать видео, а статистика лайков не отображается.

Российская журналистка издания The Insider Russia Анастасия Кириленко на своей Facebook-странице опубликовала скриншоты с негативными комментариями пользователей.

Слова из обращения Путина сильно разозлили россиян и многие указали на тот факт, что при его президентстве бедность в стране только усиливается, пенсионный возраст повысили, а цены на бензин и коммуналку стремительно растут. Возмущенные пользователи под поздравлением президента РФ пишут: "дед, вали уже на пенсию", "вор и убийца – такой президент нам не годится", "как надо ненавидеть народ и Россию, чтобы так управлять страной".

Многих жителей РФ также возмутил тот факт, что Путин не упомянул в обращении о жертвах взрыва в Магнитогорске, который произошел 31 декабря. В частности, новогоднее поздравление главы Кремля было записано заранее, и его решили не переписывать.

Отметим, Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз.

Смотрите поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом: видео