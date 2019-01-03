"Вали на пенсію": росіян розлютило новорічне привітання Путіна

Президент Росії Володимир Путін потрапив у скандал через новорічне привітання до росіян у 2019-му році. Користувачі поставили під його зверненням у YouTube понад 75 тисяч дизлайків та сотні негативних відгуків.

Офіційне відео виступу російського президента було опубліковане на сторінці російського "Первого канала" в YouTube. Усього за дві години воно отримало лише 14 тисяч лайків, понад 75 тисяч дизлайків і хвилю негативних коментарів. Після цього, власники акаунту відключили статистику і коментарі, а потім видалили саме відео.

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Зазначимо, наразі відео зі зверненням Путіна доступно тільки на YouTube-каналах державних медіа РФ "Росія 1" і "Росія 24". Проте, користувачі не мають змоги прокоментувати відео, а статистика лайків не відображається.

Російська журналістка видання The Insider Russia Анастасія Кириленко на своїй Facebook-сторінці оприлюднила скріншоти з негативними коментарями користувачів.

Слова зі звернення Путіна сильно розлютили росіян і багато вказали на той факт, що за його президентства бідність в країні тільки посилюється, пенсійний вік підвищили, а ціни на бензин та комуналку стрімко ростуть. Обурені користувачі під привітанням президента РФ пишуть: "дід, вали вже на пенсію", "злодій і вбивця – такий президент нам не годиться", "як треба ненавидіти народ і Росію, аби так керувати країною".

Багато жителів РФ також обурив той факт, що Путін не згадав у зверненні про жертв вибуху у Магнітогорську, який стався 31 грудня. Зокрема, новорічне привітання глави Кремля було записане зазделегідь, і його вирішили не переписувати.

Зазначимо, Путін привітав росіян з Новим роком у 16-й раз.

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