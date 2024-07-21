Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что частично это уже произошло. Еще в 2022 году, если у человека были валютные счета в банках, то он уже подпал под определенные ограничения.

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Что происходит с экономикой России

Проблемы со снятием средств с валютных счетов в России существуют уже давно. Легально ввозить доллары или евро в страну-агрессора невозможно. Это делают обходными путями.

В банках валюта есть, но получить ее не так легко, как раньше. Поэтому система гонения за валютой есть. Могут ли полностью ее запретить – остается вопросом. Но произойти может разное.

Если будут большие проблемы в экономике, то это возможный вариант. Все нормальные рыночные механизмы в России разрушаются. Мы с ужасом смотрим, как уничтожают все, что российские политики, бизнесмены, экономисты строили годами. Теперь все деньги идут на войну и ничто другое никого не волнует,

– сказал доктор экономических наук.

Итак, раньше запрет валюты казался чем-то нереальным, но сейчас ожидать можно чего угодно. Людям могут дать определенное время на обмен, установят курс, или, например, выдадут постановление, что свои средства можно получить только в рублях.

Такие истории уже были. В начале войны московская биржа принудительно конвертировала остатки средств в рублях и выдала их компаниям. По курсу, то здесь еще сложнее, потому что рыночный курс исчез. Его регулирует минфин и центробанк,

– объяснил Игорь Липсиц.

Если будут трудности с обеспечением бюджета на 2025 год, а именно этого и стоит ожидать, тогда единственный вариант – девальвация рубля. Это самый легкий способ пополнить бюджет. Тогда валютные доходы экспортеров превращаются в большую рублевую массу, а с нее соответственно будет больше налогов для пополнения бюджета.

"Альтернатива есть, например, резко сократить расходы на образование, здравоохранение, культуру, а все средства направить на войну. Однако тогда жизнь в России станет совсем невеселой", – подчеркнул Игорь Липсиц.