Вам также удастся: как ЕС поддерживает женское предпринимательство в Украине

Европейский Союз активно поддерживает развитие украинских компаний. Особенно, если они принадлежат женщинам или расположены на территории нашего государства.

С начала полномасштабной войны Группа поддержки Украины при Еврокомиссии вместе с Представительством ЕС в Украине и проектами ЕС, которые сотрудничают с Украиной, отреагировали на российскую агрессию, переориентировав свою деятельность перед лицом гуманитарного кризиса и массового перемещения населения, включая увеличение поддержки для женщин, перемещенных лиц, предпринимателей и уязвимых групп.

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Хочу начать собственный бизнес, однако не уверена в своей идее: что делать

Необязательно жить в Киеве, иметь высшее образование или свой бизнес, чтобы получить поддержку ЕС. Вы можете получить не только практические знания и советы, но и средства для запуска собственного дела.

К примеру, сеть Центров информационной поддержки бизнеса создали в рамках инициативы EU4Business. В этих центрах можно получить бесплатную консультацию, принять участие в тренинге или воркшопе. Более подробную информацию и полный перечень центров и их контакты можно найти на сайте.

Учебная платформа "Почати.бізнес" ориентирована как на начинающих, которые интересуются предпринимательством, но не знают, с чего начать, так и на тех, кто уже имеет собственный бизнес и ищет практических советов по его развитию. Платформа предлагает интерактивные курсы, посвященные различным сферам бизнеса, например, креативной индустрии, гостиничному менеджменту, производству тканей или керамики.

Кроме этого, недавно появились новые курсы для перемещенных из-за войны микропредприятий – участники узнают, как основать и расширить свой бизнес, минимизировать возможные риски, развить электронную коммерцию и много других практических аспектов.

Центр гендерной культуры в Харькове, финансируемый ЕС, запустил различные ресурсы для женщин, в том числе центр развития малого и среднего бизнеса. Поэтому, женщины могут пройти бесплатный тренинг, получить советы по основанию или развитию собственного бизнеса и стать участницами женской предпринимательской сети. Центры предоставляют услуги всем женщинам – неважно, начинаете ли вы компанию с нуля или хотите ее расширить.

Программа "Мэры за экономический рост" поддерживает местные органы власти, предоставляя средства для восстановления местной экономики и помощи общинам, пострадавшим от войны. Например, центр поддержки предпринимательства в освобожденном поселке Тростянец помогает компаниям возобновить работу, способствуя предпринимательству среди жителей, большинство из которых никогда раньше не имели бизнеса.

Другой проект, финансируемый ЕС, предлагает бесплатное обучение для 1 тысячи женщин. Проект "Повышение стойкости украинских женщин-ВПЛ и беженок и увеличение женской рабочей силы в технологически ориентированных отраслях" направлен на расширение прав и возможностей украинских женщин со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженок. Инициатива предлагает обучение для содействия их трудоустройству в креативных и технологически ориентированных отраслях.

Проект "Сотрудничество ради влияния", финансируемый ЕС, направлен на развитие социального предпринимательства и социальных инвестиций в странах Восточного партнерства. В Украине он сотрудничает с SILab Ukraine и поддерживает социальных предпринимателей с помощью хакатонов, тренингов, программ инкубации и акселерации, одновременно предоставляя инвестиционное финансирование, менторство и техническую поддержку через Украинский социальный венчурный фонд.

В ответ на российскую агрессию против Украины программа EU4Youth запустила проект, направленный на решение связанных с войной потребностей Украины путем поддержки внутренне перемещенных лиц и молодых предпринимателей. Проект предлагает карьерные консультации и гранты на восстановление бизнеса, а также программы переквалификации для ВПЛ. Проект реализуется фондом "СпівДія".

Программа EU4Youth также запускает ряд проектов, направленных на повышение занятости и предпринимательства молодежи, включая наставничество и учебные программы. Во время предыдущей волны проектов EU4Youth почти 300 соискателей работы прошли обучение для улучшения карьерных возможностей – около 85% из них были женщинами. Кроме этого, при поддержке EU4Youth было запущено 36 стартапов, а 323 молодых людей – преимущественно из уязвимых общин – получили финансирование для продвижения своих предпринимательских проектов. Тысячи молодых людей воспользовались возможностями по развитию навыков, а более 500 получили наставничество.

Уже есть бизнес, который хотите развивать? ЕС может вас поддержать

Если вы хотите развивать свой бизнес, советы и финансирование доступны через инициативу EU4Business, которая поддерживает развитие частного сектора в Украине.

В частности, программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" предлагает кредиты, обучение и консультационные услуги, специально разработанные для компаний, возглавляемых женщинами. Местный партнер программы Банк Львов предлагает льготные условия для предпринимательниц. Им предоставляют средства на реализацию бизнес-идей или расширение уже существующих компаний. Чтобы получить дополнительную информацию, следует посетить сайт банка или посетить ближайшее отделение. Кроме этого, с представителями банка можно лично встретиться на семинарах ЕБРР "Женщины в бизнесе".

Кроме предоставления займов, программа "Женщины в бизнесе" предлагает персонализированный онлайн-инструмент – Business Lens – для оценки вашего бизнеса и определения доступного вам типа поддержки.

Займы для малого бизнеса – от микрофинансирования до крупных инвестиционных кредитов – также доступны в рамках других программ EU4Business, реализуемых через банки-партнеры Банк Львов, Кредитвест Банк, ПроКредит Банк, Креди Агриколь, Ощадбанк, ОТП Лизинг, Агропросперис Банк, КредоБанк, Пиреус Банк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Чтобы получить информацию о текущих возможностях финансирования, доступных украинскому малому бизнесу, посетите официальный веб-сайт EU4Business.

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы также предоставляет ряд кредитов (средняя сумма кредита – 51 тысяча евро) для микро- (менее 10 работников) и малого бизнеса (менее 50 работников) в секторах сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг.

Проект "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП" предлагает целый ряд грантов для малых и средних предприятий (МСП), например конкурс на гранты до 15 тысяч евро для компаний, которые создают продукты и услуги с инновационной составляющей и/или фокусом на расширение или экспорт. Подача заявок на участие в конкурсе открыта до 10 марта 2024 года.

Консультационные услуги также доступны в рамках программы ЕБРР "Консультации для малого бизнеса" в таких сферах как стратегия, маркетинг, операции, управление качеством, энергоэффективность, финансовый менеджмент и тому подобное. Программа способствует общению МСП с местными консультантами и международными советниками, которые помогают трансформировать предприятия. ЕБРР поддерживает предприятия многих отраслей, в частности производства продуктов питания и напитков, оптовой и розничной торговли, строительства и машиностроения; 79% поддержанных проектов находятся за пределами Киева.

Если вы хотите получить международный опыт, подайте заявку на бесплатный бизнес-обмен, который продлится до шести месяцев, в рамках программы "Эразмус для молодых предпринимателей". Инициатива открыта для всех, кто планирует основать собственный бизнес или открыл его в течение последних трех лет. Она объединяет начинающих предпринимателей с опытными бизнесами в разных странах Европы. Вы получите пользу от обучения, разовьете свои предпринимательские навыки, получите знания и опыт управления малым бизнесом. В октябре 2023 года Еврокомиссия запустила проект, направленный на поддержку начинающих предпринимателей из Украины. Бюджет этой инициативы составляет 3 миллиона евро. Цель проекта – способствовать обучению около 430 украинских начинающих предпринимателей у принимающих предпринимателей по всей Европе.

"Дом Европы" (House of Europe) поддерживает профессиональный и творческий обмен между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании, сосредотачиваясь на культуре и креативных индустриях, образовании, здравоохранении, социальном предпринимательстве, медиа и молодежи. "Дом Европы" объединяет возможности для украинцев в более 20 отдельных программах, включая конференции, профессиональные мероприятия, стажировки и нетворкинг, а также учебные поездки, резиденции, тренинги, цифровые лаборатории и другие формы поддержки. Программа также создала библиотеку видеолекций об управлении проектами, историях успеха и последних тенденциях в культуре и креативных индустриях, образовании, социальном предпринимательстве, СМИ, работе с молодежью и здравоохранении. Посетите веб-сайт "Дома Европы", чтобы узнать об имеющихся возможностях.

Украинские предприниматели имеют доступ и к программе ЕС COSME, которая предоставляет гранты для развития МСП, а также финансирует Европейскую сеть предприятий, что помогает украинским компаниям находить деловых и технологических партнеров в Европе и за ее пределами.

Не уверены насчет бизнеса, однако хотите получить новые навыки: что предлагает ЕС

Программа EU4Youth запустила проект, направленный на поддержку инициатив, которые будут работать над решением социальных проблем, возникших из-за войны России против Украины. Инициатива сосредоточилась на профессиональной ориентации и переподготовке. В рамках проекта предоставили тысячи консультаций, которые помогли людям на всех этапах трудоустройства – постановке целей, разработке карьерного плана, написании резюме, подготовке к собеседованию с работодателем. Благодаря проекту сотни человек смогли трудоустроиться и построить карьеру. Проект реализуется фондом "СпівДія".

Кроме бизнес-консультаций, учебная платформа "Почати.бізнес" предлагает интерактивные курсы, посвященные различным сферам бизнеса, таким как креативная индустрия, гостиничный менеджмент, производство тканей или керамики. Кроме этого, недавно появились новые курсы для перемещенных из-за войны микропредприятий – участники узнают, как основать и расширить свой бизнес, минимизировать возможные риски, развить электронную коммерцию и много других практических аспектов.

Представительство ЕС в Украине проводит серию Дней карьеры ЕС, где можно принять участие в панельных дискуссиях по профессиональному развитию, послушать тренинги по написанию резюме, публичных презентаций и других навыков мягкого общения, встретиться с сотрудниками и HR-специалистами ведущих украинских и европейских компаний, записаться на стажировку или собеседование, узнать о возможностях обучения за рубежом.

Для женщин в возрасте до 30 лет ЕС предлагает захватывающие возможности в рамках молодежных программ Эразмус+. Вы можете присоединиться к тысячам молодых украинцев, которые уже получили новые навыки и накопили ценный опыт, участвуя в молодежных проектах или волонтеря за рубежом в рамках Европейского корпуса солидарности.

Если вы получаете или имеете высшее образование, Эразмус+ предлагает студенческие обмены и аспирантуру в Европе.

Начал ли уже кто-то свой бизнес при поддержке ЕС

В 2022 году в рамках инициативы EU4Business в Украине было поддержано 25 522 малых и средних предприятий, которые получили дополнительную прибыль на сумму 1 724 миллиона евро и создали 23 750 новых рабочих мест, увеличив оборот на 18% и экспорт на 5%. Половина поддержанного бизнеса принадлежала женщинам!

Например, Лилия Полякова открыла школу танцев в Киеве после того, как была вынуждена оставить заветную студию в родном Мариуполе. Микрогрант от программы EU4Business помог ей восстановить бизнес с нуля.

Группа бабушек из Ивано-Франковска открыла детский сад для детей-переселенцев с помощью гранта Украинского социального венчурного фонда, который действует в рамках программы "Сотрудничество ради влияния", финансируемой ЕС.

Анна Деркач создала социальное предприятие, которое использует лошадей для реабилитации детей с инвалидностью, и смогла расширить свой бизнес благодаря гранту от EU4Youth.

Идея производить порционные готовые блюда пришла к Татьяне Черниковой, когда началась полномасштабная война. Благодаря гранту EU4Business она запустила современный интернет-магазин полезных блюд, которые можно хранить от года до двух даже без холодильника.

Алена Попова, 29-летняя предпринимательница, которая работала в маркетинге и менеджменте продуктов и надеялась открыть собственное маркетинговое агентство, пока не была вынуждена покинуть свой дом, оккупированный россиянами. В июле 2023 года она присоединилась к программе "Эразмус для молодых предпринимателей" и прошла трехмесячную стажировку в сфере маркетинга в школе испанского языка, где получила ценный опыт и повысила свои амбиции.

У кого попросить помощи

Если у вас уже есть бизнес и вы хотите его развивать, ознакомьтесь с широким спектром возможностей обучения и финансирования, доступных в рамках EU4Business в Украине. Веб-сайт содержит исчерпывающую информацию о возможностях займов и грантов, а также услуги по развитию бизнеса.

Узнайте о ближайших центрах поддержки бизнеса и возможностях обучения и консультирования, посетив веб-сайт сети www.bisc.org.ua.

Чтобы узнать о возможностях обучения, обратитесь в национальный Эразмус+ офис в Украине, а относительно молодежных обменов – в Информационный центр Эразмус+ молодежь и Европейский корпус солидарности.

Перейдите в фейсбук, чтобы узнать свежие новости и возможности от Представительства ЕС в Украине, ПРООН в Украине и проекта "EU4Business: восстановление конкурентоспособности и интернационализация МСП". Будьте в курсе событий, мониторя сайты eu4ukraine.eu и EU NEIGHBOURS east.