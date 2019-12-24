Вам смешно, а людям холодно: Зеленский снова провел "разгоны" – видео

Во время заседания Совета регионов Владимира Зеленского изрядно разозлил чиновник, который громко рассмеялся во время выступления президента. Тот даже пообещал дать адрес мужчины "людям, которые мерзнут", чтобы могли прийти погреться.

Инцидент произошел, когда Владимир Зеленский как раз рассказывал о программе энергоэффективности и участии в ней представителей местных властей.

Интересно: Отшил и бросил трубку: Зеленский поговорил с пропагандисткой Скабеевой

Я понимаю, что это весело вам очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись,

– заявил президент.

После этих слов он продолжил свое выступление, подчеркнув, что тема участия регионов в программе энергоэффективности действительно очень важна.

Инцидент с Зеленским на заседании Совета регионов: смотрите видео